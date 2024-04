POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mülltonne entwendet - Unfallflucht

Aalen (ots) - Ein 40-jähriger Fahrer eines Ford fuhr am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr auf der B298 von Spraitbach kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. Als er nach links in Richtung Mutlangen abbog, missachtete er das Rotlicht und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 23-jährigen Renault-Fahrer. Infolgedessen wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, was zu einem Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro ...

