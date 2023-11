Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - 34-Jähriger wegen Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 22.11.2023, gegen 18:30 Uhr, beobachteten Passanten einen Mann (36), der gemeinsam mit einer Frau (40) und einer Langwaffe in der Hand die Wiesenstraße entlanglief. Die gerufenen Beamten konnten zunächst die Frau und später den zurückkommenden Mann zu dem Sachverhalt befragen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um ein erlaubnisfreies Luftgewehr handelte, dass der Mann zwar besitzen, jedoch nicht in der Öffentlichkeit mitführen durfte. Für das unerlaubte Führen des Luftgewehrs droht dem Beschuldigten eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren, weshalb gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Da der 36-Jährige das Gewehr in der Zwischenzeit bei einem Freund (34) deponiert hatte, fuhren die Beamten in den Hacklandweg. Der 34-jährige Mann führte die Beamten in seiner Wohnung zu der Waffe. Neben dieser fanden Polizisten jedoch illegale Betäubungsmittel (Amphetamin, Haschisch, Marihuana, Kokain, MDMA, Crystal Meth und Ecstasy Tabletten) in nicht geringer Menge sowie Hieb- und Stichwaffen und mutmaßliches Diebesgut. Zudem wurden Materialien für die Portionierung und den Verkauf der Drogen aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige 34-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den einschlägig polizeilich bekannten und auf Bewährung befindlichen Verdächtigen anordnete. Ihm droht für den Fall seiner Verurteilung eine empfindliche Freiheitsstrafe.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell