Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann nach Verkehrsunfall verstorben - Folgemeldung

Wuppertal (ots)

Am 17.11.2023 kam es um 13:45 Uhr auf der Straße Mollenkotten in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen erlitt (s. Pressemeldung vom 17.11.2023: "W Schwerer Verkehrsunfall am Mollenkotten" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5651937 und "Schwerer Verkehrsunfall am Mollenkotten - Polizei sucht Zeugen" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5654654). Am 21.11.2023 ist der Mann an den Folgen seiner Verletzung verstorben. Das Verkehrskommissariat bittet weiterhin Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ar)

