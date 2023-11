Polizei Wuppertal

POL-W: W Verdächtige Schussgeräusche - Drei Personen in Gewahrsam genommen

Wuppertal (ots)

Am heutigen Nachmittag (20.11.2023, gegen 17:00 Uhr) meldeten Zeugen verdächtige Schussgeräusche aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Schwarzbach in Wuppertal.

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Hinzugerufene Kräfte der Spezialeinheiten drangen gegen 19:45 Uhr in die Wohnung ein und konnten zwei Personen unverletzt und eine weitere leichtverletzt in Gewahrsam nehmen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich hierbei um eine Schreckschusspistole.

Für die Dauer der Maßnahmen musste die Straße Schwarzbach zwischen der Hügelstraße und der Straße Am Diek sowohl für den Fahrzeugverkehr, als auch den Personenverkehr komplett gesperrt werden.

Der Geschehensablauf in der Wohnung ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell