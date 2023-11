Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Streifenwagen auf der B7

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (18.11.2023 gegen 02:30 Uhr) kam es auf der Friedrich-Engels-Allee auf Höhe der Einmündung zur Plüschowstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leichte Verletzungen erlitt. In Höhe des Polizeipräsidiums fiel einer Streifenwagenbesatzung ein E-Scooter auf, der mit zwei Männern besetzt in Richtung Elberfeld fuhr. Die anschließend durch die Polizeibeamten gegebenen Anhaltesignale missachtete der 25-jährige Fahrer. Im weiteren Verlauf fuhr der Streifenwagen in ausreichendem Abstand vor dem Elektroroller und hielt auf der Fahrbahn an. Anstatt anzuhalten fuhr der E-Scooter auf den stehenden Streifenwagen auf. Durch die Kollision stürzten der Fahrer und sein 26-jähriger Mitfahrer zu Boden. Der Mitfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Da bei dem Fahrer des E-Scooters der Verdacht bestand das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Während der Blutprobenentnahme trat der Beschuldigte in Richtung des diensthabenden Arztes. Diesbezüglich fertigten die Beamten eine separate Anzeige. (ar)

