Polizei Wuppertal

POL-W: W - Rollender VW verletzt Fahrer

Wuppertal (ots)

Am 17.11.2023, gegen 18:50 Uhr, kam es an der Rudolf-Ziersch-Straße zu einem Unfall zweier Pkw. Ein 60-jähriger Mann parkte seinen VW California am Straßenrand. Als er ausstieg begann das Fahrzeug nach hinten zu rollen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 60-Jährige beim Versuch zurück in das Auto zu gelangen durch die Fahrertür zu Boden gerissen und dabei schwer verletzt. Im Zuge des Unfalls wurde zudem ein dahinter geparkter Suzuki Splash beschädigt. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell