POL-W: RS Trickbetrüger erbeuten Bargeld, Schmuck und Gold im mittleren sechsstelligen Bereich

Wuppertal (ots)

Am Freitag (17.11.2023) bestahlen bislang unbekannte Täter eine 85-jährige Frau in Remscheid-Lennep. In den Vormittagsstunden rief ein Mann bei der 85-Jährigen an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der falsche Polizist teilte der Frau mit, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raub gekommen sei, bei dem eine Schusswaffe eingesetzt worden sei. Um die 85-Jährige zu schützen, forderte der Anrufer sie auf, Bargeld sowie Schmuck in einer Tüte vor das Haus zu legen. Ein Polizeibeamter würde die Wertsachen am Nachmittag abholen und sicher verwahren. Nach ersten Ermittlungen handele es sich bei der Person, die die Beute mitnahm um einen Mann. Er war circa 180 cm bis 185 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug eine dunkelgraue Hose und weiße Sneaker. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Täter oder einem verdächtigen Fahrzeug machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! - "Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte - Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! - Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (an)

