FW-ROW: Zimmerbrand setzt Dachstuhl beim Einfamilienhaus in Brand

Bremervörde (ots)

Ein Zimmer ist bei einem Brand in Bremervörde in der Straße Neues Feld am Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer breitete sich schnell aus und setzte auch den Dachstuhl in Brand, aus dem die Flammen schlugen. Gegen vier Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle in Zeven ein. Nachbarn wurden durch das laute Platzen der Dachpfannen und Hilferufe der Bewohner auf die Situation aufmerksam und wählten umgehend den Notruf. Daraufhin wurde die Schwerpunktfeuerwehr Bremervörde mit dem Alarmstichwort "Feuer F 2" alarmiert, die kurze Zeit später sehr schnell ausrücken konnte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle sieben Bewohner bereits das Einfamilienhaus verlassen, so dass die vorgehenden Atemschutztrupps im Gebäude sich auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Da zum Zeitpunkt der Alarmierung noch unklar war, ob sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurden auch die Ortsfeuerwehren Hönau-Lindorf und Nieder Ochtenhausen alarmiert. Somit standen genügend Atemschutzgeräteträger zur Brandbekämpfung zur Verfügung. Von außen setzte Einsatzleiter Holger Naubert die Drehleiter ein, um das Dach zu öffnen und die letzten Glutnester abzulöschen. Zwei Bewohner des Einfamilienhauses wurden vom Rettungsdienst mit leichten Brandverletzungen und Rauchgasintoxikation in die OsteMed Klinik Bremervörde eingeliefert, die versucht hatten, das Feuer zu löschen. Nach zwei Stunden konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken. Zusammen mit den Feuerwehren wurde auch der Rettungsdienst des DRK Bremervörde alarmiert, der mit dem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen vor Ort waren. Die Ermittlungen über die Brandursache und Schadenhöhe hat das Bremervörder Kriminalkommissariat aufgenommen. Insgesamt waren 54 Einsatzkräfte vor Ort.

