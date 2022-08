LPI-J: Wildunfall

Jena (ots) - Körpverletzungen in Jenaer Innenstadt In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es im Jenaer Zentrum zu insgesamt drei Körperverletzungsdelikten. In zwei Fällen handelte es sich um Beziehungstaten, in einem Weiteren wurde im Bereich der Johannisstraße ein 25-Jähriger von einer unbekannten männlichen Person derart ausgehoben und auf die Straße geworfen, dass dieser in der Folge mit schweren Verletzungen ...

