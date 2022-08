Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht 19.08.2022 - 21.08.2022

Jena (ots)

Körpverletzungen in Jenaer Innenstadt

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es im Jenaer Zentrum zu insgesamt drei Körperverletzungsdelikten. In zwei Fällen handelte es sich um Beziehungstaten, in einem Weiteren wurde im Bereich der Johannisstraße ein 25-Jähriger von einer unbekannten männlichen Person derart ausgehoben und auf die Straße geworfen, dass dieser in der Folge mit schweren Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Täter entfernte sich vor dem Eintreffen der Beamten unerkannt. Zu diesem Sachverhalt sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer hat den Sachverhalt beobachtet? Hinweise bitte an Tel.: 03641/81-0.

Schranke ausgerissen

Vermutlich in der Nacht von Freitag zu Samstag beschädigten Unbekannte eine Schranke im Jenaer Philosophenweg. Dabei wurde der Gesamte Schrankenapparat auf unbekannte Art und Weise aus der Verankerung im Boden gerissen und die Schrankenanlage hierdurch unbrauchbar gemacht. Zu diesem Sachverhalt sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer hat den Sachverhalt beobachtet? Hinweise bitte an Tel.: 03641/81-0.

