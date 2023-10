Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichen gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Von einem in der Salzgitterstraße abgestellten Pkw VW wurden im Zeitraum vom 29.09.2023, 11.00 Uhr bis zum 30.09.2023, 6.00 Uhr beide Kennzeichen abmontiert und entwendet. Zeugen, welche entsprechende Beobachtgungen getätigt haben, wenden sich bitte an die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0256262/2023. (av)

