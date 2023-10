LPI-GTH: Betrunkene Fahrradfahrerin kontrolliert

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Einen versuchten Einbruch in einen unbewohnten Neubau in der Neuen Straße wurde der Polizei Gotha am Freitagabend gemeldet. Ein Unbekannter hatte zu einer unbestimmten Zeit zuvor versucht, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen, was aber misslang. Zeugen, welche evtl. die Tatzeit eingrenzen oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0255953/2023 zu melden. (av) ...

