POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Wiefelstede/ Metjendorf

Oldenburg (ots)

Bislang noch unbekannte Täter brechen am Montag, 24.07.23, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr, in zwei Wohnhäuser in Metjendorf in der Straße "Am Heideplacken" ein. In beiden Fällen verschaffen sich die Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang ins Haus, wo anschließend mehrere Räume durchsucht werden. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Einbrüche ereigneten sich während der Urlaubsabwesenheit der Bewohner. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass Einbrecher insbesondere in der Ferienzeit die Urlaubsabwesenheit der Bewohner nutzen, um Einbrüche zu begehen. Zum Beispiel sind ein nicht geleerter Briefkasten oder ständig heruntergelassene Rollläden für ausspähende Einbrecher sichere Zeichen dafür, dass niemand zu Hause ist.

Zeugenhinweise zu den genannten Einbrüchen nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 entgegen.

