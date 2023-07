Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei registriert mehrere Autoaufbrüche +++

Oldenburg (ots)

Ende der vergangenen Woche sowie am Wochenende wurde der Polizei eine Reihe von Autoaufbrüchen gemeldet. Die Beamten haben in allen Fällen Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115.

Vier der Straftaten ereigneten sich bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: So schlugen unbekannte Täter in der Le-Corbusier-Straße die Scheibe der Beifahrertür eines Skoda Fabia ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Tasche mit Bargeld und Ausweispapieren. Nur wenige Meter entfernt verschafften die Täter sich durch Einschlagen der Scheibe in der Fahrertür Zutritt zu einem Skoda Kodiaq und stahlen eine Geldbörse. Ein VW Multivan war in derselben Tatnacht ein weiteres Ziel der Autoaufbrecher: Bei dem in der Schinkelstraße abgestellten Fahrzeug schlugen die Täter die Scheibe in der Fahrertür ein und flüchteten anschließend mit einer Tasche mit persönlichen Dokumenten und weiteren Wertsachen. Im Wilkenweg hatten es die Unbekannten auf eine Tasche abgesehen, die in der Mittelkonsole eines Skoda Karoq abgelegt war. In diesem Fall wurde ebenfalls die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen.

Alle vier genannten Aufbrüche geschahen etwa im Zeitraum zwischen 19 und 07.30 Uhr.

Die Reihe der Taten setzte sich auch im Laufe des Wochenendes fort: Am Freitag in der Zeit zwischen 22.15 und 22.45 Uhr schlugen Unbekannte in der Mohrstraße die Seitenscheibe eines Mazda ein und entwendeten eine Geldbörse mit Ausweispapieren. Eine Tasche mit Bargeld wurde in der Zeit zwischen 22.30 und 23.15 Uhr aus einem Mercedes gestohlen, der am Sandkamp abgestellt war. Die Täter hatten zuvor das Beifahrerfenster eingeschlagen. Schließlich kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (Tatzeitraum 19.45 bis 11.30 Uhr) auf einem Parkplatz an der Tannenkampstraße zum Aufbruch eines Audi. Nachdem die Täter die Seitenscheibe in der Beifahrertür eingeschlagen hatten, griffen sie sich eine im Innenraum abgestellte Handtasche und flüchteten.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wird unter anderem auch der Frage nachgegangen, ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell