POL-OL: ++Pressemitteilung der Polizei Oldenburg: Geschwindigkeitsmessung mit Höchstgeschwindigkeit von 111 km/h im Stadtgebiet Oldenburg++

Oldenburg (ots) - Am Do., 20.07.23, gg. 16.30 Uhr, gelangen zwei unbekannte Täter in Augustfehn, Hauptstraße Ecke Hullmannsweg, über eine rückwärtige, vermutlich unverschlossene Tür in das Wohnhaus eines älteren Ehepaares und entwenden nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und eine Geldbörse. Anschließend flüchten die Täter über ein hinteres Grundstück und werden hierbei noch kurz von den Nachbarn gesehen. ...

mehr