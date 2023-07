Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannte steigen in Wohnungen ein +++

Oldenburg (ots)

Eine Spielekonsole sowie mehrere Tausend Euro sind die Beute unbekannter Einbrecher, die am Wochenende in eine Wohnung an der Humboldtstraße eingestiegen sind. Die Täter hatten im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend gegen 19.30 Uhr eine Fensterscheibe im Souterrain eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und das Fenster entriegelt. Im Inneren der Wohnung durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Einen weiteren Einbruch verzeichnete die Oldenburger Polizei am späten Sonntagabend: In der Zeit zwischen 23.30 und 24 Uhr gelangten Unbekannte durch das Küchenfenster in eine Wohnung an der Bismarckstraße. Die Täter entwendeten zwei Handys und ein Tablet.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

(951711, 954138)

