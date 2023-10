Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung in der Carl-Gareis-Straße - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht vom letzten Freitag zum Samstag einen grauen Pkw Audi. Das Fahrzeug parkte in der Carl-Gareis-Straße. Am Tatort wurden, wahrscheinlich durch den oder die gleichen Täter, noch eine Hauswand und eine Bücherbox beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben und sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0256536/2023 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

