Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Person leitstete Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Fahrrad entwendet - Farbschmiererei - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Meraner Straße Ecke Wiener Straße missachtete am Donnerstag gegen 17 Uhr eine 46-jährige Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit dem Fahrer eines Pkw Volvo zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

In der Göppinger Straße wurde am Donnerstagnachmittag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Einbrecher kletterten über ein Garagendach auf den Balkon, von wo aus sie gewaltsam in die Wohnung eindrangen. Diese wurde nach Wertgegenständen durchsucht, wobei Bargeld aufgefunden und entwendet wurde. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Plüderhausen: Bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich in der Birkenallee zur Einmündung Ahornstraße ein Unfall. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt der von rechts einbiegenden Skoda-Fahrerin, die den Zusammenstoß nicht vermeiden konnte. Die 42-jährige Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Urbach: 25-Jähriger leistete Widerstand

Ein 25-Jähriger wurde am Donnerstagmittag wegen einer akuten Drogeneinwirkung zum Eigenschutz in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Weil der Mann sich weigerte, zog der Rettungsdienst die Polizei hinzu, die den Mann in Gewahrsam nahm. Dagegen wehrte sich die Person und musste unter Zwang in die Klinik gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Winnenden: Fahrrad entwendet

Am Fahrradabstellplatz des Rems-Murr-Klinikums wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein graues Fahrrad der Marke Cube Nuroad Pro im Wert von ca.1000 Euro entwendet. Die Polizei Winnenden nimmt diesbezüglich sachdienliche Hinweise unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Backnang: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten am Freitag gegen 1 Uhr in eine Parfümerie in der Uhlandstraße einzubrechen. Die Täter machten sich an der elektrischen Schiebetüre zu Schaffen und lösten dadurch einen Alarm aus, woraufhin sie flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen sowie auf die geflüchteten Täter wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Korb: Sachbeschädigung und Farbschmierereien

In der Nacht von Dienstag, 02.04.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2024, 06:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Lampe auf dem Schulgelände einer Gemeinschaftsschule in der Brucknerstraße in Korb. Zudem wurde die Außenfassade sowie ein Holztor mit blauer Sprühfarbe mit verschiedenen Symbolen, u.a. einem Hakenkreuz, besprüht. Die Polizei Waiblingen bittet nun unter Tel. 07151/950422 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell