Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - PKW übersehen

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Mit seinem Audi A6 fuhr ein 54-Jähriger am Donnerstagmorgen um 6:50 Uhr von einem Grundstück auf die Bismarckstraße ein. Hierbei übersah er einen auf der Bismarckstraße fahrenden Mercedes-Benz und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Der Audi-Fahrer und die 56-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Mögglingen: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Lenkerin eines PKW befuhr am Donnerstag um 2 Uhr die Lauterstraße und bog von hier nach links in die Heubacher Straße ab. Hierbei schnitt die Fahrerin die Kurve, so dass sie mit einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer zusammenstieß, der seinerseits die Heubacher Straße in Richtung Lauterstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf den Gehweg und verletzte sich hierbei. Die Autofahrerin, die vermutlich mit einem dunklen BMW-Kombi unterwegs war, setzte ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug könnte eventuell im Bereich der Fahrertür eine Unfallbeschädigung aufweisen. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell