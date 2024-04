Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - In Schulgebäude eingebrochen - Fahrzeug machte sich selbständig - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Unfallflucht

Auf der Landesstraße 1074 zwischen Elchingen und Ebnat streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochabend gegen 22 Uhr den Jaguar eines 54-Jährigen, wobei an diesem Fahrzeug ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht II

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein ebenfalls unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochmittag verursachte, als er einen Mazda beschädigte, der im Parkhaus in der Caroline-Fürgang-Straße abgestellt war. Die Beschädigung wurde kurz nach 12 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Gegen Leitplanke gefahren

Am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes Benz die B 29 aus Richtung Schwäbisch Gmünd kommend. Als ein Lkw unvermittelt ausscherte, wich der 38-Jährige aus, wobei er mit seinem Fahrzeug die Leitplanken streifte und ein Schaden von rund 6000 Euro entstand.

Waldstetten: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend stellte ein 27-Jähriger seinen Peugeot in der Robert-Bosch-Straße in Waldstetten ab. Da er das Fahrzeug nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen ein Vordach, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Lorch-Waldhausen: In Schulgebäude eingebrochen

Unbekannte verschafften sich am Mittwoch zwischen 10 und 18 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude in der Reinhold-Maier-Straße. In der Schule durchsuchten die Täter mehrere Räume und brachen zudem zwei Türen auf. Dort wurden Schränke geöffnet und durchwühlt. Ob die Einbrecher Diebesgut erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest. Ersten Einschätzungen zufolge hinterließen sie einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680 entgegen.

Täferrot: Aufgefahren

Da sie ein ungewöhnliches Geräusch am Vorderreifen ihres Audi wahrnahm, verringerte eine 30-Jährige am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr die Fahrgeschwindigkeit. Eine 33-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf. Bei dem Unfall, der sich auf der Kreisstraße 3328 ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

