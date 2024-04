Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit zwei verletzten Personen

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit zwei verletzten Personen

Gegen 10:45 Uhr am Mittwoch befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Honda Civic die K2642 von Altenmünster kommend in Fahrtrichtung Ingersheim. Dabei kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte dann mit einem Baum. Sowohl die 19-jährige Fahrerin, wie auch ihr 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

