POL-AA: Ostalbkreis: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab und kippt um - Brandalarm im Krankenhaus - Diebstahl

Aalen (ots) - Oppenweiler: Fahrradunfall Eine 65-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstag gegen 11.40 Uhr die Friedhofstraße und wollte auf regennasser Fahrbahn einen Bordstein überfahren. Hierbei stürzte sie und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Rad entstand geringer Sachschaden. Sulzbach an der Murr: Tödlicher ...

mehr