POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfälle - Einbrüche - Fahrradunfall

Oppenweiler: Fahrradunfall

Eine 65-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstag gegen 11.40 Uhr die Friedhofstraße und wollte auf regennasser Fahrbahn einen Bordstein überfahren. Hierbei stürzte sie und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Sulzbach an der Murr: Tödlicher Arbeitsunfall

Bei Baumfällarbeiten in der Straße Hoher Weg wurde am Dienstagvormittag ein 43-jähriger Arbeiter von einem fallenden Baum erfasst. Der Arbeiter wurde hierbei tödlich verletzt. Der Rettungsdienst und Feuerwehr war im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs übernommen.

Fellbach: Versuchter Einbruch

In der Geschwister-Scholl-Straße haben Unbekannte versucht in ein dortiges Kinderhaus einzubrechen. Hierbei wurde eine Eingangstür beschädigt, die jedoch der Gewalteinwirkung standhielt. Die Tat wurde zwischen Donnerstag und Dienstag über das Osterwochenende verübt. Die Polizei in Schmiden bittet unter Tel. 0711/9519130 zur Aufklärung des Geschehens um sachdienliche Hinweise.

Rudersberg-Michelau: Arbeitsunfall

In einer Werkhalle in der Straße Ackerwiesen wurden am Dienstagnachmittag Arbeiten an einem Stromverteilerkasten durchgeführt. Aus ungeklärten Gründen sei ein Lichtbogen entstanden, wobei durch den Stromschlag ein Arbeiter leicht und einer schwer verletzt wurde. Beide Personen wurden notärztlich versorgt und in Krankenhäuser verbracht, wobei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Rudersberg: Wohnungseinbruch

Unbekannter Täter sind im Zeitraum von 27. März bis zum 2. April in der Ziegeleistraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Hierzu wurde ein Fenster aufgebrochen, durch welches eingestiegen wurde. Ob Wertgegenstände entwendete wurden, ist noch unklar. Die Polizei Rudersberg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet unter Tel. 07183/929316 zur Aufklärung des Geschehens um sachdienliche Hinweise.

