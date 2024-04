Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Altöl abgelagert - Versuchter Einbruch - Diebstahl - Briefkasten zerstört - Schranke zerstört - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Altöl abgelagert

Zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Freitagmorgen, 7:30 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person ein blauer Wäschekorb mit einem darinstehenden Eimer mit Altöl am Rand eines Feldweges, zwischen Hammerstadt und Mäderhof, abgestellt. An dieser Örtlichkeit wurde bereits mehrfach illegal entsorgter Abfall festgestellt. Hinweise auf den oder die Umweltsünder nimmt das Arbeitsgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Abtsgmünd: Illegal abgelagerter Müll

Im Bereich Wiesenberg / Kläranlage konnten am Dienstagmorgen etwa 0,5 Kubikmeter illegal entsorgter Pressspanplatten festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660 entgegen.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagmorgen gegen 10:20 Uhr befuhr eine 46-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta die B29 in Fahrrichtung Innenstadt Aalen. Zu spät ändert sie ihre Entscheidung und versucht am Verteiler noch der B19 in Richtung Heidenheim zu folgen. Hierbei kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Warnbake. Die Fahrerin bleib unverletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Aalen: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Über die Osterfeiertage wurde an insgesamt drei Türen vergeblich versucht in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Bischof-Fischer-Straße einzubrechen. An einer Tür zersprang hierbei die Glasscheibe. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Schranke zerstört

Die Schranke zu einem Parkplatz eines Gartenmarktes in der Gartenstraße wurde zwischen Samstagabend, 20:15 Uhr und Dienstagmorgen, 7.15 Uhr, durch bislang unbekannte Vandalen zerstört. Der hierbei entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Rainau: Diebstahl aus Baucontainer

Ein bislang unbekannter Dieb zwickte zwischen Donnerstagnachmittag, 14 Uhr und Montagnachmittag, 14 Uhr, das Vorhängeschloss eines Baucontainers am Bucher Stausee auf und entwendet daraus ein Asphaltschneidegerät im Wert von ca. 4000 Euro. Des Weiteren wurde ein Radlader, welcher sich unmittelbar vor dem Container befand, ein Stück weggefahren. Hinweise auf den oder die Diebe nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Briefkasten zerstört

An zwei Schulen in der Wolf-Hirth-Straße wurden zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Dienstagmittag, 13 Uhr, insgesamt drei Briefkästen zerstört und die darin enthaltene Post auf den Schulhöfen verteilt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490 entgegen.

