Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Überfall auf Tankstelle - Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Schorndorf: Versuchter Tankstellenüberfall

Am letzten Samstag (30.03.2024) gegen 21.55 Uhr ereignete sich in der Welzheimer Straße ein versuchter Tankstellenüberfall. Ein maskierter Täter betrat den Tankstellenshop, bedrohte einen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte der gestellten Forderung nicht nachkam, flüchtete der unbekannte Tatverdächtige ohne Beute.

Von dem unbekannten Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war ca. 16 bis 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und sprach deutsch. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose und Turnschuhen bekleidet.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07361/5800 um Zeugenhinweise.

Alfdorf: Wohnungseinbruch

In der Breitestraße wurde in der Nacht zum 28. März 2024 in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher drangen über ein Kellerfenster gewaltsam in das Einfamiienhaus ein. Dort wurden noch innenliegende Türen aufgebrochen und das Gebäude den Spuren zufolge nach Wertsachen durchsucht. Die Täter verursachten bei der Tatausführung einen Inventar- und Gebäudeschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell