Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang/Oppenweiler: Alkoholisierte Autofahrer

Aalen (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen musste das Polizeirevier Backnang in der Nacht zum Dienstag drei Autofahrern die Weiterfahrt untersagen. Gegen 23.30 Uhr wurde auf der B 14 in Oppenweiler der Fahrer eines VW Touran festgestellt, der mutmaßlich nach Erkennen des Streifenfahrzeugs rasch in eine Seitenstraße abbog, umgehend die Beleuchtung seines Autos ausschaltete und parkte. Bei der Kontrolle des Autofahrers wurde bei ihm eine deutliche Alkoholisierung wahrgenommen, weshalb ihm eine Weiterfahrt untersagt wurde. Zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Am Dienstag gegen 00.10 Uhr wurde ein weiteres Fahrzeug wahrgenommen, dessen Fahrer extrem langsam und in Schlangenlinien fuhr. Der 43-jährige Fahrer wurde von der Polizei gestoppt, die bei ihm eine Alkoholisierung von über 1,8 Promille feststellten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. In Backnang wurde dann eine Stunde später zur verdachtsunabhängigen Kontrolle ein 85-jähriger VW-Fahrer auf der B 14 nahe der Krähenbachkreuzung angehalten. Eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab, dass er mit über 0,5 Promille am Steuer saß. Dieser Autofahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeit einhergehend mit einem Fahrverbot rechnen.

