Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Bühlertann, Unfall in Rosengarten

Aalen (ots)

Bühlertann: Gartenhütte abgebrannt

Kurz vor 15:00 Uhr rückte am Sonntag die Feuerwehr in den Trollblumenweg zu einer brennenden Gartenhütte aus. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Bühlertann, Obersontheim und Kupferzell, die mit 10 Fahrzeugen und 76 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umstehenden Wohnhäuser verhindert werden. Die Gartenhütte brannte vollständig ab. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Rosengarten: Unfall verursacht und geflüchtet

Zwischen 23:30 und 24:00 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall in Rosengarten. Der Unbekannte befuhr mit einem Mercedes die K2594 von Hohenholz kommend in Richtung Rieden. An der Einmündung der K2591 bog er nach rechts in Richtung Kastenhof ab. Auf Grund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit überfuhr er die dortige Verkehrsinsel samt den dort angebrachten Verkehrszeichen. Dabei wurde an dem Pkw die Ölwanne aufgerissen. Der Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei verursachte er eine Ölspur bis zur Sportanlage und der Grillanlage Kelterbuckel, wo auch das beschädigte Fahrzeug aufgefunden werden konnte. Der Unfallverursacher ließ das Fahrzeug ohne Kennzeichen zurück und war vermutlich zu Fuß weiter geflüchtet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell