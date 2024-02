Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter eines Logistikunternehmens parkte am Dienstag, gegen 6 Uhr, seinen BMW auf dem Firmenparkplatz in der Von-Miller-Straße. Als er nach der Arbeit um 15 Uhr wieder an seinen Pkw kam, bemerkte er an der rechten Fahrzeugseite einen frischen Streifschaden. Vermutlich wurde der SUV durch ein daneben parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten schätzen den Schaden am BMW auf etwa 2500 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |pet

