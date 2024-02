Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 9:15 Uhr kam es in der Trippstadter Straße zu einem schwereren Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrem Citroen in Richtung Stadtmitte. Sie übersah hierbei einen 85-jährigen Fußgänger, der über die Straße lief. Trotz einer Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Der Mann fiel zu Boden und wurde am Kopf durch eine Platzwunde verletzt. Der 85-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell