POL-PPWP: Unfall auf Parkplatz endet mit Verletztem

Kaiserslautern (ots)

Rettungskräfte wurden am Dienstagmorgen zu einem Unfall in der Brüsseler Straße gerufen. Der Grund hierfür: Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach bisherigen Ermittlungen ist bekannt, dass ein 35-jähriger Autofahrer gegen 9:20 Uhr einen Parkplatz mit seinem Mercedes-Benz Transporter befuhr. Hierbei übersah er einen 80-jährigen Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall fiel der Senior zu Boden und wurde verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Der Wagen blieb unbeschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun gegen den Transporter-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

