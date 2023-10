POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht mit 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (12.10.2023) zwischen 09.35 Uhr und 10.05 Uhr in der Planstraße in Warmbronn verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 ...

