Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei zieht nach 3. Liga-Spiel Bilanz

Eine positive Bilanz zieht die Polizei nach dem Spiel des SSV Ulm 1846 gegen Dynamo Dresden.

Ulm (ots)

Anlässlich des Spiels des SSV Ulm 1846 gegen Dynamo Dresden war das Polizeipräsidium Ulm am Sonntag mit einer großen Anzahl von Kräften im Einsatz. Der Einsatz wurde zudem von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, der bayerischen Polizei sowie der Bundespolizei unterstützt. Im Zusammenhang mit der Begegnung kam es zu keinen nennenswerten Vorfällen im Innenstadtbereich und im Bereich des Stadions. Am Stadion konnte bei einer Person eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden, zweimal wurde auf einem Parkplatz verbotenerweise Pyrotechnik verwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Zuschauerandrangs kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen bei der An- und Abreise rund ums Stadion.

++++

Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell