POL-UL: (UL) Dietenheim - Betrunkener spazierte auf der Königstraße

Am Sonntagmorgen hatte ein Autofahrer eine unliebsame Begegnung mit einem Fußgänger. Als er gegen 02.30 Uhr entlang der Königstraße fuhr traf er auf einen Fußgänger, der mitten auf der Straße spazierte. Als er an ihm vorbeifahren wollte, schlug dieser gegen das Auto. Deshalb wurde die Polizei gerufen. Der Streife gegenüber war der 22-Jährige sofort äußerst aggressiv und ging die Beamen an. Erst mit der Unterstützung einer Streife aus Illertissen konnte er überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Er musste seinen Rausch in Ulm bei der Polizei ausschlafen. Er beleidigte die Beamten durchgehend. Gegen ihn wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

