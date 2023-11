Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (53) am Geldautomaten beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Eine 53-jährige Bochumerin wurde beim Geldabheben an einem Bankautomaten in Bochum beraubt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Die Bochumerin befand sich am Samstag, 18. November, gegen 11.20 Uhr in einer Bankfiliale an der Querenburger Höhe 151 und hob Geld am Automaten ab. Hierbei drängte sie ein bislang unbekannter Mann beiseite und entriss ihr das Bargeld. Mit der Beute flüchtete er dann fußläufig in Richtung U35.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70 m bis 1,75 m groß, schwarze Haare, bekleidet mit blauer Jeanshose und blauem Hoodie.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

