POL-BO: Körperverletzung im Supermarkt: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots) - Eine Bochumerin (84) hat sich bei einem Sturz in einem Linienbus schwere Verletzungen zugezogen. Am Donnerstag, 16. November, gegen 8.30 Uhr stieg die Seniorin an der Haltestelle "Aggerstraße" in den Bus der Linie 336 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ein. Nach aktuellem Kenntnisstand stürzte die Bochumerin beim Anfahren des Busses und verletzte sich dabei schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die ...

