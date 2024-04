Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Waiblingen und Großerlach

Aalen (ots)

Waiblingen: Pkw aufs Dach gekippt

Gegen 18:30 Uhr befuhr am Sonntag eine 21-Jährige mit ihrem VW die Kreisstraße von Waiblingen kommend in Richtung Neustadt. Auf Höhe des Ortsschilds kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Willkommenstafel und wurde auf die Fahrbahn zurückgewiesen. Dabei kippte das Auto um und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Großerlach: Mit Leichtkraftrad gestürzt

Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad am Sonntag gegen 18:45 Uhr die B14 von Sulzbach kommend in Richtung Großerlach. Am Ende einer Linkskurve kam er auf Grund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

