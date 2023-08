Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einladung: Im Dialog mit den Bürgern - in Hamm-Mitte und im Hammer Westen

Hamm-Mitte (ots)

Bereits im letzten Jahr führte die Polizei in allen Stadtbezirken Dialogveranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern durch - diese Reihe wird in diesem Jahr fortgeführt. In Mitte und im Hammer Westen findet die Veranstaltung am Samstag, 2. September, statt - im Rahmen des Stadtteilfestes.

Bürgerinnen und Bürger aus Mitte und dem Westen, also aus den Stadtteilen Innenstadt-Süd, Innenstadt-Ost, dem Süden östlich und westlich der Werler Straße, dem Westen nördlich und südlich der Lange Straße und dem Bahnhofsbereichs einschließlich des Ortsgüterbahnhofs, sind zu dem Austausch herzlich eingeladen. Ziel ist es, im Rahmen eines offenen Dialogs mögliche Beschwerde-Hotspots frühzeitig zu erkennen, um polizeilich gegenzusteuern. Es besteht die Möglichkeit, Anregungen und Hinweise zu geben sowie Fragen aller Art zu stellen. Anders als in 2022 findet der Austausch nicht in den jeweiligen Bezirksrat- oder Gemeindehäusern, sondern unter freiem Himmel statt.

Neben den Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Jürgen Froese (Bezirksdienst Westen) und Polizeihauptkommissar Timo Heitplässer (Bezirksdienst Mitte) sowie dem Leiter der Polizeiwache Mitte, Erster Polizeihauptkommissar Christopher Grauwinkel, werden auch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes an der Veranstaltung teilnehmen.

Veranstaltungszeit: Samstag, 2. September, 14.30-16.30 Uhr Veranstaltungsort: Lange Straße im Bereich der Christuskirche (hr)

