POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 29.03.2024

Backnang: Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstag übersah eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin beim Wechsel des Fahrstreifens in der Stuttgarter Straße in Backnang gegen 13:00 Uhr einen 41-jährigen Seat-Fahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Kernen: Unfallflucht - Wohnmobil beschädigt

In der Zeit von 21.03.2024 bis 28.03.2024 beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher, ein in Kernen in der Kelterstraße geparktes Wohnmobil. Der unbekannte Verursacher entfernte sich ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 5772-0 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Brennende Müllbehälter

In den frühen Morgenstunden wurde dem Polizeirevier Fellbach am Freitag zunächst ein brennender Müllbehälter in Fellbach in der Kleinfeldstraße mitgeteilt. In der näheren Umgebung konnten zwei weitere brennende Müllbehälter festgestellt werden. Es kam zu keinen Beschädigungen an den jeweils angrenzenden Gebäuden. Die Müllbehälter wurden durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Verursachern aufgenommen. Bei der Fahndung wurde u.a. ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 5772-0.

Kaisersbach: Unfallverursacher flüchtet

Am Donnerstag fuhr ein 21-jähriger LKW-Lenker gegen 21:30 Uhr auf der Landesstraße 1120 von der Ebniseekreuzung in Richtung Murrhardt. Auf dieser Strecke kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Der unbekannte Pkw-Lenker kam aus nicht bekannter Ursache in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Lkw-Lenker ausweichen und beschädigte hierbei unter anderem ein Verkehrszeichen und einen Telefonmast. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der entgegenkommenden Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 204-0 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag wurde ein geparkter Pkw Audi A5 in der Johann-Philipp-Palm-Straße auf einem dortigen Parkplatz in der Zeit zwischen 05:00 bis 19:15 Uhr durch einen unbekannten Verursacher, vermutlich durch einen Fehler beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 204-0.

Korb: Tanksäule beschädigt und geflüchtet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein unbekannter Verursacher zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr in Korb in der Südstraße an der dortigen Tankstelle eine Zapfsäule. An der Zapfsäule entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950-422 entgegen.

