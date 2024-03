Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 29.03.2024

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Alkoholisiert Schaden verursacht und davongefahren

Am Donnerstagabend, gegen 21:15 Uhr, befuhr eine 50-jährige VW-Bus-Fahrerin die Hüttlinger Straße in Abtsgmünd. Sie beschädigte dort zunächst eine Verkehrsinsel. Ohne anzuhalten setzte sie die Fahrt Richtung Hüttlingen fort und touchierte kurz vor Niederalfingen eine Mauer. Nachdem ein 52-jähriger Zeuge auf den beschädigten VW Bus aufmerksam wurde und der Fahrerin Lichthupe gab, fuhren beide Verkehrsteilnehmer auf einen Supermarktparkplatz am Ortseingang Hüttlingen. Beim Rangieren auf dem Parkplatz blieb die 50-Jährige an einem geparkten Pkw hängen. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Kontrolle der 50-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein nachfolgend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung und die Frau musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurde ihr die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht gefertigt. Der angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.

Bopfingen: Alkoholisiert unterwegs gewesen

Am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem VW die Straße Am Stadtgraben in Bopfingen und sollte auf Höhe eines Einkaufsmarktes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Gespräch mit der Frau stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung der Frau, weshalb diese nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen muss. Außerdem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Bopfingen: Alkoholisiert auf Feldweg unterwegs

Weil ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer am Karfreitag, gegen 00:20 Uhr, von einem Feldweg kommend auf die Brühlstraße in Bopfingen einfuhr, entschloss sich eine vor Ort befindliche Polizeistreife zur Kontrolle des Fahrzeuglenkers. Dieser roch im Gespräch mit den Beamten nach Alkohol und ein Test bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung. Der Mann musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es folgt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schwäbisch Gmünd: Auf freilaufenden Hund folgte Beleidigung

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, parkte eine 34-jährige Frau ihr Auto in der Oberen Zeiselbergstraße am rechten Fahrbahnrand ab. Als ihr 10-jähriger Sohn ausstieg um nach Hause zu laufen, rannte ihm plötzlich ein Hund hinterher. Nachdem dies vom Vater beobachtet wurde und eine Diskussion mit den Hundehaltern entbrannte, lief die Familie ins Haus. Die 71-jährige Mutter des Hundehalters, welche auf den Hund hätte aufpassen sollen, beließ es jedoch nicht dabei, sondern beleidigte die Familie stattdessen noch. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Auf Beleidigungen folgte eine Auseinandersetzung mit Polizeibeamten

Nachdem es in einer Gaststätte im Mühlbergle in Schwäbisch Gmünd am frühen Karfreitag, gegen 02:20 Uhr, zu Beleidigungen zwischen mehreren alkoholisierten Personen kam und sich die Streitigkeiten auch vor die Gaststätte verlagerten, wurde die Polizei alarmiert. Hierbei mussten zwei Männer im Alter von 42 und 32 Jahren Handschellen angelegt werden. Der 42-Jährige hatte zuvor die eingesetzten Beamten beleidigt und versucht, diese körperlich anzugreifen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert Unfall verursacht, abgehauen und Widerstand geleistet

Am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Jeep-Fahrer den Bahnhofsplatz in Richtung Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd. Am dortigen Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Im Anschluss fuhr er weiter auf die B29 in Richtung Stuttgart ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und meldete es der Polizei. Sie folgte dem beschädigten Fahrzeug auf der B 29 bis Lorch-Waldhausen. Der Jeep war so stark unfallbeschädigt, dass er auf der Bundesstraße mehrere Fahrzeugteile verlor. Durch die herbeigerufenen Polizeistreifen konnte das Fahrzeug an der Anschlussstelle Lorch-Waldhausen ausgeleitet werden. Der Fahrer versuchte dennoch, sich durch Rangieren der Polizeikontrolle zu entziehen. Letztendlich konnte der Mann widerstandslos festgenommen und das unfallbeschädigte Fahrzeug sicher abgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Bei den nachfolgenden Maßnahmen im Krankenhaus leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Er kam nachfolgend in Polizeigewahrsam. Nun erwartet ihn neben der Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung, auch eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An dem Mietwagen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Verkehrszeichen beläuft sich auf etwa 250 Euro.

