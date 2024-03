Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Einbruch - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Radfahrer leicht verletzt

Ein 62-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr die Ludwigsburger Straße, als er beim Überfahren eines Absatzes zwischen Fußgängerweg und Fahrbahn die Kontrolle verlor und stürzte. Er wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die Polizei empfiehlt beim Radfahren zum Eigenschutz einen Helm zu tragen.

Burgstetten: Auto zerkratzt

In der Hauptstraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein geparkter Pkw Hyundai mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratze die hintere rechte Fahrzeugseite des Autos, wobei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht wurden. Die Polizei in Backnang bittet nun zur Klärung der Tat unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Murrhardt: Pkw contra Linienbus

Ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Transit fuhr am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Eisenschmiedmühle von einem Werksgelände auf die Landesstraße L 1149 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Linienbusses und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde der Busfahrer als auch eine Insassin im Bus leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Fellbach: Feuerwehreinsatz nach Grillparty

Mehrere Jugendliche haben am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr im Gotthilf-Volzer-Weg mit Einweggrills gegrillt. Hierzu haben sie die Schalen auf eine Parkbank gestellt, die durch die starke Hitzeentwicklung Schaden nahm. Im Anschluss der Grillparty wurden die Einweggrills in einen Abfalleimer geworfen, das einen Schmorbrand verursachte und einen Feuerwehreinsatz auslöste. Zur Identifizierung der unbekannten Jugendlichen bittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: In Kindergarten eingebrochen

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Geschwister-Scholl-Straße in einen dortigen Kindergarten eingebrochen. Die Täter verursachten dabei an mehreren Außentüren einen Sachschaden, der auf 5000 Euro beziffert wurde. Entwendet wurde den ersten Feststellungen nach nichts. Die Polizei in Fellbach bittet zur Klärung der Tat unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell