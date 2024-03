Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rabiater Ladendieb, Unfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Rabiater Ladendieb

Trotz bestehendem Hausverbot betrat ein 28-Jähriger am Mittwoch gegen 13:20 Uhr ein Einkaufscenter in der Daimlerstraße. Als ihn eine Kassiererin an der Kasse den Einkauf verwehrte, passierte er mit seinem Einkaufskorb den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Daraufhin verfolgte sie ihn und hielt dessen Korb fest, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen den beiden kam. In dessen Verlauf schlug der Ladendieb die Frau und flüchtete. Der hinzugekommene Filialleiter wurde ebenfalls vom 28-Jährigen geschlagen. Die zwischenzeitlich verständigten Polizisten konnten den Mann schlussendlich festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit verschiedenen Anzeigen rechnen.

Aalen/Ebnat: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 10 Uhr und 16 Uhr ein VW in der Graf-Hartmann-Straße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Einbruch in Kindertagesstätte

Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstag, 20:30 Uhr und Mittwoch, 6:25 Uhr Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Hopfenstraße. Die Einbrecher gelangen vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Gebäude und begaben sich anschließend in die Büroräume. Dort entwendeten sie aus einer Geldkassette Münzgeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kindertagesstätte gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07361/5240 bei der Polizei Aalen zu melden.

Tannhausen: Mopedfahrer verletzt

Ein 62-jähriger Mopedfahrer befuhr am Mittwoch gegen 13.40 Uhr die Schillerstraße. Als er in den Kreuzungsbereich der Silcherstraße einfuhr, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel einer 22-Jährigen. Durch den Unfall verletzte sich der 62-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2300 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Als am Mittwoch eine 18-Jährige mit ihrem Renault im Kreuzungsbereich der Goethestraße/Uferstraße nach links in die Uferstraße einbiegen wollte, missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 45-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, bei der sich beide Fahrerinnen leicht verletzten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 43000 Euro.

