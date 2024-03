POL-RE: Bottrop/Haltern am See: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Bereich des Dorstener Amtsgerichts unterwegs waren - und Angaben zu einem Betrug machen können. Ein 71-jähriger Mann aus Dorsten bekam am Dienstagmittag (gegen 13 Uhr) einen "Schockanruf". Eine Frau, die am Telefon weinte, gab sich als Tochter aus und sagte, sie haben einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Das Telefon wurde dann an eine ...

mehr