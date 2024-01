POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Samstag verursachte eine 34-jährige Autofahrerin alkoholisiert einen Unfall in der Lechhauser Straße. Gegen 18.00 Uhr war die 34-Jähriger auf der Lechhauser Straße in nördliche Richtung unterwegs. Eine Autofahrerin beobachtete dabei, wie die 34-Jährige offenbar mit einem Verkehrsschild kollidierte und anschließend weiterfuhr. Eine Polizeistreife kontrollierte die Frau ...

mehr