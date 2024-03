Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Aufmerksamer Taxifahrer verhindert Betrugsmasche

Recklinghausen (ots)

Eine 85-jährige Bottroperin wäre beinahe Opfer von Betrügern geworden. Die Seniorin aus dem Stadtteil Fuhlenbrock bekam am frühen Dienstagnachmittag einen Anruf. Sie wurde unter Druck gesetzt und man verlangte von ihr, Geld abzuheben - und zu übergeben. Der genauere Inhalt des Gesprächs bzw. um welche Betrugsmasche es sich gehandelt hat, ist unklar. Die 85-Jährige folgte den Anweisungen am Telefon und rief ein Taxi, das sie zur Bank fahren sollte. Dem 50-jährigen Taxifahrer aus Bottrop kam die ganze Situation verdächtig vor und hakte nach. Dabei kam heraus, dass die Seniorin offenbar einen Anruf von Betrügern bekommen hatte. Der Taxifahrer rief daraufhin die Polizei.

Leider gehen nicht alle Betrugsversuche so aus: Immer wieder gelingt es den Betrügern auch, an Geld und Wertsachen zu kommen. Daher noch einmal unser Appell: Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen. Wenn Sie einen Anruf bekommen, bei dem Geld, Wertsachen oder persönliche Dokumente (wie z.B. EC-Karten und/oder PIN verlangt werden) legen Sie einfach auf! Sie können auch sofort die Polizei rufen, wenn Sie unsicher sind oder Hilfe benötigen. Reden Sie auch mit Ihren Angehörigen über die Betrugsmaschen. Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Internetseite zum Nachlesen:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

