Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer kann identifiziert werden

Kaiserslautern (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet hielt am Montagmittag die Polizei auf Trab. Zunächst meldete sich gegen 14 Uhr ein aufmerksamer Augenzeuge aus einer Parkgarage am Stiftsplatz. Er beobachtete einen Mann dabei, wie er einen Scheibenwischer von einem Fahrzeug abriss. Die anschließende Suche nach dem Täter war aber vergebens. Kurz nach 18 Uhr bekamen die Beamten erneut einen Anruf. Dieses Mal von einem Angestellten eines Discounters in der Königstraße. Er hatte gerade einen Mann beim Ladendiebstahl beobachtet. Die Personenbeschreibung stimmte mit dem Randalierer überein. Letztendlich trafen die Ordnungshüter am Stiftsplatz den Beschriebenen an und kontrollierten ihn. Der 30-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Ladendiebstahls verantworten. |kfa

