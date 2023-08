Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - beim Einparken an einer Ladestation verunfallt

Schwerte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (12.08.2023) auf der Straße Am Winkelstück in Schwerte wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 15.10 Uhr hatte eine 19- jährige Fahrerin eines Elektrofahrzeugs aus Schwerte die Absicht, ihr Fahrzeug im Bereich des Goldammerweges an einer dortigen Ladestation einzuparken, um das Fahrzeug dort aufzuladen. Dabei verwechselte sie Gas und Bremse und fuhr eine ca. drei Meter tiefe Böschung hinunter. Auf der Straße Am Winkelstück kam das Fahrzeug im Bereich einer Fahrbahnverengung an einem dortigen Verkehrsschild zum Stehen. Die Fahrerin sowie der 57- jährige Beifahrer, ebenfalls aus Schwerte, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell