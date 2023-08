Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - vier Täter nach Einbruch in Lagerhalle festgenommen

Werne (ots)

Vier rumänische Staatsangehörige brachen in der Nacht zum Samstag (12.08.2023) durch ein Tor in eine Lagerhalle eines Sanitärhandels in der Straße Gewerbehof in Werne ein.

Gegen 00.56 Uhr konnte eine Zeugin verdächtige Klopfgeräusche an der Örtlichkeit feststellen. Die hinzugeeilten Polizeibeamten konnten Geräusche sowie Bewegungen aus dem Bereich einer Lagerhalle vernehmen, bei welchem eine Beschädigung an einem Sektionaltor festgestellt wurde. Als die Beamten sowie ein Diensthund das Lager betreten wollten, kamen die vier Täter mit erhobenen Händen durch das beschädigte Tor heraus und ließen sich widerstandslos festnehmen. Sie wurden im Anschluss in ein Polizeigewahrsam gebracht. Es wurde nichts entwendet.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

