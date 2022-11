Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221130-1-pdnms Zeugen nach Wohnungseinbruchsversuch gesucht, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/ Am 29.11.2022 um 18.25 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person sich gewaltsamen Zutritt zu einem EFH im Ahornweg, im Stadtteil Gartenstadt in Neumünster verschaffen wollte. Die unbekannte Person versuchte ein Fenster eines EFH auszuhebeln. Durch das Ansprechen der Person durch einen Zeugen, trat dieser die Flucht an. Dazu benutze er ein silberfarbenes Fahrrad und entfernte sich in Richtung Semmelweisstraße. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, 185 cm groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuzenpullover und einer hellblauen Jeans. Des Weiteren führte er eine Sporttasche mit sich. Die Kriminalpolizei Neumünster bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Tel.: 04321/9450 zu melden.

