Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - versuchter Raub auf ältere Dame in Wohnung

Unna (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang am Freitag (11.08.2023) gewaltsam in die Wohnung einer 80-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Massener Straße in Unna ein und forderte die Herausgabe von Geld und Portemonnaie.

Gegen 14:35 Uhr habe ein Paketbote an der Haustür der Frau geschellt. Sie öffnete die Tür und eine männliche Person drückte ihr ein Paket in die Hand. Da die Frau jedoch nichts bestellt hatte, rief sie den Mann zurück, der gerade im Begriff war, das Haus zu verlassen.

Der Bote kehrte zurück, drückte die Frau gewaltsam in den Flur ihrer Wohnung, schloss die Wohnungstür hinter sich und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Portemonnaie von ihr. Der 80-Jährigen gelang es, die Wohnungstür zu öffnen und nach Hilfe zu rufen. Der unbekannte Mann flüchtete.

Die Dame wurde durch das gewaltsame Vorgehen nur leicht verletzt und benötigte keine ärztliche Versorgung. Es wurde nichts entwendet.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

-Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 180 cm bis 185 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, dunkle Bekleidung, Jogginghose

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell