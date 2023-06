Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Flensburger Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle nach der Einreise aus Dänemark

Flensburg (ots)

Über das zurückliegende Wochenende konnte die Bundespolizei wieder einige Fahndungserfolge verbuchen. Neben einigen Aufenthaltsermittlungen stellten die Beamten bei drei Reisenden fest, dass diese Notierungen im Fahndungssystem hatten, weil sie von Staatsanwaltschaften mit Haftbefehl gesucht wurden. Alle Drei wurden in die JVA eingeliefert.

Bereits am Samstagmorgen gegen 01.40 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen grenzüberschreitenden Fernreisebus von Dänemark kommend auf dem Weg nach Gent (Belgien). Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung eines 47-jährigen Rumänen stellten die Beamten fest, dass für ihn ein Haftbefehl vorlag. Eine Staatsanwaltschaft fahndete nach dem Mann, weil er von einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten wegen Diebstahls noch eine Reststrafe von 59 Tagen zu verbüßen hatte. Jetzt wurde er in die JVA Flensburg eingeliefert.

Nur ca. 24 Stunden später die nächste Verhaftung. Ein 35-jähriger Mann wurde als Beifahrer in einem PKW auf der BAB 7 nach Einreise aus Dänemark überprüft. Ihn suchte eine Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er sich seinem Strafantritt nicht gestellt hatte. Jetzt wurde der Rumäne in die JVA eingeliefert in der er die nächsten 20 Tag zu verbringen hat. Zusätzlich hatte er noch eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl.

Etwas später dann, am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr, kam ein 47-jähriger Mann in einem litauischen PKW auf der BAB 7 zur Einreise aus Dänemark. Auch bei ihm schlug das Fahndungssystem der Bundespolizisten mehrfach an. Neben einer Fahndung zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl suchte ihn eine Staatsanwaltschaft wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Hierfür wurde er bereits verurteilt und hätte 2150,- Euro Strafe zahlen müssen. Da er dies noch nicht getan hatte und auch jetzt nicht konnte, wurde er ebenfalls in Flensburg in die JVA eingeliefert. Hier hat der Litauer jetzt 130 Tage abzusitzen.

